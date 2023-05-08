واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 465.44 نقطة، بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه الأسبوع الماضي عندما رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة وأثيرت من جديد مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأميركي.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأوروبية، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال مارس الماضي، بسبب الانخفاض الحاد في صناعة السيارات، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

وقال مكتب الإحصاء الألماني، الاثنين إن الإنتاج الصناعي للبلاد انخفض بنسبة 3.4 بالمئة في مارس الماضي، بالمقارنة مع نمو كان قد سجله بالشهر السابق عند 2.1 بالمئة.

وتشهد الأسواق مخاوف من بقاء أزمة سقف الدين الأميركي دون حل، فقد حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من كارثة مرتقبة تهدد الاقتصاد العالمي، إذا لم يتوصل البيت الأبيض والجمهوريين بالكونغرس لاتفاق بشأن رفع سقف الدين.

وفي أداء الأسهم، صعد سهم شركة "نوفو نورديسك" للأدوية 2.3 بالمئة وأسهم شركات الطاقة 0.6 بالمئة بعدما كانت من بين أكبر الخاسرين الأسبوع الماضي، وتراجع سهم شركة "راشونال" الألمانية لتصنيع معدات المطابخ اثنين بالمئة.

يذكر أن أسواق الأسهم في لندن مغلقة بسبب عطلة بعد تتويج الملك تشارلز السبت.