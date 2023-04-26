وجاء اختيار شركة الاستثمارات الوطنية للفوز بهذه الجائزة من قبل يوروموني بناءً على جهود الشركة الكبيرة ومساهمتها في تطوير الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت وتقديمها لخدمات وفرص استثمارية تلبى طموحات العملاء وتطلعاتهم بما يعزز مكانة وقوة الشركة ومتانة وضعها المالي، وذلك بفضل الخبرة الطويلة والحلول المبتكرة التي تتمتع بها الشركة وفريقها التنفيذي في إدارة الثروات.

وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، أن الجائزة التي حازت عليها الشركة من جهة عالمية مثل يوروموني تستند على آراء ودراسة شاملة لتقييم مجموعة من العوامل الكمية والنوعية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية بالإضافة إلى عامل الابتكار والخدمات الجديدة، فضلاً عن آراء المطلعين على القطاع والتقارير والبحوث، حيث تمنح تلك الجوائز للمميزين، ممن ساهموا بأعمال فارقة، وأحدثوا قيمة مضافة في قطاعاتهم، وساهموا في رفع مستوى الخدمة المقدمة عبر منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة، وتمتد جوائز وتصنيفات يوروموني لبرامج التميز لأكثر من 50 سنة، وتجذب آلاف من المشاركات من مؤسسات مالية عالمية.

خدمات تنافسية

وفي هذا السياق، قال المثنى المكتوم – نائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات في شركة الاستثمارات الوطنية:

• الفوز بالجائزة تأكيد على مساهمة الشركة في تطوير خدمات مصرفية خاصة وفرص استثمارية تلبي طموحات العملاء

• فخورون بالمساهمة الفاعلة لنمو قطاع الاستثمار في الكويت والمنطقة وتقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة للعملاء على مدار أكثر من 35 عام

• الشركة نجحت في استقطاب شريحة كبيرة من العملاء وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة تواكب معايير التميز بإدارة الثروات

• "الاستثمارات الوطنية" تركز على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تحقق أداء يتجاوز معدلات العوائد السائدة بمستوى السوق

منتجات رائدة.. وفرص استثمارية

وشدّد المكتوم على أن قطاع إدارة الثروات في شركة الاستثمارات الوطنية يعمل دائماً على تلبية احتياجات ومتطلبات قاعدة العملاء وذلك من خلال تزويدهم بالمنتجات والخدمات المالية المناسبة، حيث يقوم فريق الشركة بفهم أساسي لاحتياجات ومتطلبات العملاء من خلال العملية المستمرة في تصنيف شامل لوضع العميل واحتياجاته، الأمر الذي ساهم في استقطاب المستثمرين وتمكينهم من فرص استثمارية متعددة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى دائماً إلى تطوير شراكات طويلة مع العملاء مبنية على الثقة المتبادلة والعلاقة المستدامة.

وأشار المكتوم إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية تركز على تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة وتحقيق أداء يتجاوز معدلات العوائد السائدة على مستوى السوق والصناعة، وذلك عبر الاستثمار في قطاعات تتميز بالفرص ذات العوائد الكامنة مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة.

واختتم المكتوم حديثه قائلا: "سيستمر قطاع إدارة الثروات في تعزيز مستويات رضا العملاء عبر توفير خدمات تتسم بالسهولة والفعالية، وذلك في ظل التوجه المتزايد من العملاء للخدمات الرقمية وبحثهم عن وسائل أكثر فاعلية، كما تسعى إدارة الشـركة دوماً إلى إيجاد الطرق السلسة لتشجيع عملائها عن طريق تطبيق الخدمات التفاعلية، حيث لديها فريق متمرس قادر على مواكبة تطلعات العملاء وتقديم كل ما هو فعال من خدمات تلبي المتطلبات وبما يتماشى مع المتغيرات العالمية".

وقال إن نجاح شركة الاستثمارات الوطنية في إطلاق نظام البوابة الإلكترونية مؤخراً سمح للعملاء بمتابعة استثماراتهم على أساس لحظي مع منحهم القدرة على تنفيذ الأوامر بطريقة فورية وفعالة، وذلك مع وجود خصائص أخرى مثل التحليل الشامل لاستثماراتهم من المحافظ والصناديق من خلال حلول أكثر شمولية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.