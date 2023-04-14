وبحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات، أو 0.12 بالمئة، إلى 85.99 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.06 بالمئة، إلى 82.11 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذته الأسبوع الماضي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+.

وأشارت أوبك أمس الخميس إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف لأسباب من ضمنها خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط الصادر الجمعة إن قرار أوبك+ قد يضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوكالة في التقرير "المستهلكون الذين يواجهون تضخما في أسعار المواد الأساسية سيضطرون الآن إلى ضغط ميزانياتهم بشكل أكبر".

وأضافت الوكالة "هذا ينعكس بشدة على الانتعاش الاقتصادي والنمو".

وذكرت الوكالة أنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج أوبك+ بدءا من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

لكنها قالت إن في الوقت نفسه من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يوميا.

وأغلق مؤشر الدولار عند أدنى مستوى منذ بداية فبراير، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يقترب من نهاية دورة رفع الفائدة.

وضعف الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأميركية أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.