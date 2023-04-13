وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية 0.4 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 22 عاما أمس الأربعاء.

وقفز سهم إل.في.إم.إتش، أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم، 4.5 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة 17 بالمئة في مبيعات الربع الأول التي تجاوزت التقديرات السابقة مع انتعاش الأعمال في الصين بشكل كبير.

كما زادت أسهم شركات أخرى مثل ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 3.8 بالمئة وإيرميس الفرنسية 2.9 بالمئة.

وفي بريطانيا، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر فايننشال تايمز 100 بعد أن أظهرت بيانات فشل الاقتصاد البريطاني في تحقيق نمو حسب التوقعات في فبراير إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج.

يترقب المستثمرون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومجموعة من محافظي البنوك المركزية الأخرى في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة. بالإضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو لشهر فبراير، المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم.