وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.4 بالمئة في فبراير.

وخلال الاثني عشر شهرا حتى 31 مارس، زاد المؤشر بخمسة بالمئة وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مايو 2021.

وسبق أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بستة في المئة على أساس سنوي في فبراير.

تحركات الأسعار

ارتفع خام برنت بواقع 1.79 دولار أو بنسبة 2.1 بالمئة إلى 87.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 1.92 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 83.43 دولار.

وسبق أن ارتفعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

ولم تبد الأسواق رد فعل يذكر للزيادة الطفيفة في مخزونات النفط الخام الأميركية، وأرجعت الأمر لأسباب من بينها إفراجٌ يتم بموافقة من الكونغرس لكميات من احتياطي الطوارئ وتراجع الصادرات في بداية الشهر.

وارتفع مخزون النفط الخام 597 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 470.5 مليون برميل مقابل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاضه 600 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بواقع 300 ألف برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 0.6 مليون برميل، وهو أقل من توقعات المحللين لكل منهما.