وذكر المصرف الروسي في بيان له أن صافي الأرباح تجاوز في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 مستوى 350 مليار روبل، وفي شهر مارس وحده جنى المصرف 125.3 مليار روبل من صافي الأرباح.

وأضاف البيان أن جودة محفظة القروض لا تزال مستقرة بشكل عام وأظهرت نموا في جميع القطاعات: الرهن العقاري والإقراض الاستهلاكي وبطاقات الائتمان، ونمت في مارس الماضي بنسبة 2.3 بالمئة وتجاوزت 12.6 تريليون روبل، كما نمت محفظة قروض الشركات الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة وتجاوزت 19.5 تريليون روبل.

وارتفع سهم "سبيربنك" في بورصة موسكو، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 221.27 روبل بعد الإعلان عن نتائج الأعمال الربعية.

وتم استبعاد "سبيربنك"من نظام سويفت العام الماضي على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، في خطوة تهدف لعزل النظام المصرفي الروسي عن النظام العالمي.

وكانت أرباح "سبيربنك" العام الماضي قد هبطت بمقدار 4.5 مرة إلى 270.5 مليار روبل مقارنة بأرباح عند 1245.9 مليار روبل تم تحقيقها 2021.

وفي وقت سابق، لفت رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف، إلى أن العام 2022 أصبح أصعب عام بالنسبة للبلاد والقطاع المصرفي، وقال: "لقد نفذنا خطة مكافحة أزمة، حيث قمنا بمراجعة أولوياتنا بشكل جذري، وأدخلنا إجراءات تقشف، وبعنا أصولنا الخارجية، وأسسنا جميع الاحتياطيات اللازمة لمحفظة القروض والأصول المجمدة".

وبلغ صافي نفقات "سبيربنك" لإنشاء مخصصات مخاطر الائتمان، بما في ذلك إعادة تقييم القروض، في العام 2022 حوالي 555 مليار روبل، وهو ما يقرب من 4 أضعاف مخصصات عام 2021 (141 مليار روبل).