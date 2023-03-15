وارتفع مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 3.3 بالمئة بقيادة أسهم بنكي سوروجا وشيمان اللذين ارتفع كل منهما بأكثر من خمسة بالمئة.

وكان أداء المؤشر خلال الجلسة متقلبا، لكنه تعافى في آخر 15 دقيقة من التداول ليغلق عند 27229.48 نقطة.

وكان المؤشر قد تراجع على مدى الأيام الثلاثة الماضية خمسة بالمئة تقريبا.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، والذي يتأثر بشكل أكبر بأسهم البنوك، 0.7 بالمئة إلى 1960.12 نقطة.