وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية، اليوم الخميس، أن استهلاك الوقود، وهو من المؤشرات على طلب النفط، قد بلغ 18.49 مليون طن.

وزادت مبيعات البنزين بنسبة 8.9 بالمئة، لتصل إلى 2.8 مليون طن.

كما تقلصت مبيعات غاز الطهي، أو غاز البترول المسال بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2.39 مليون طن.

وأظهرت بيانات أولية لمبيعات الوقود في الأول من شهر مارس أن مبيعات زيت الغاز والبنزين ارتفعت في فبراير مقارنة بشهر يناير، ما يشير إلى نمو في النشاط الصناعي.

وقفزت مبيعات القار المستخدم في تمهيد الطرق في الهند بنسبة 21.5 بالمئة على أساس شهري، فيما انخفض استخدام زيت الوقود بما يزيد قليلا عن خمسة بالمئة في فبراير بالمقارنة بشهر يناير.