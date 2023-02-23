وبحسب ما ذكره الزيودي فإن الحجم الإجمالي للتجارة غير النفطية بين البلدين وصل إلى 10.2 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية بنمو نسبته 270 بالمئة من 974.2 مليون درهم في العام 2018، وصولا إلى الأرقام المسجلة في العام الماضي 2022، والبالغة 3.6 مليار درهم بنمو بنسبة 46 بالمئة مقارنة مع العام 2021.

وأشار إلى تنامي حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، والفرص الاستثمارية المواتية في الإمارات وأذربيجان في عدة قطاعات مثل الخدمات والعقارات والأمن الغذائي واللوجستيات، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة.

وفي نفس السياق، قال محمد مراد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان، إن الدولتين ترتبطان بعلاقات ممتدة وراسخة، مشيرا إلى العمل على تدشين آفاق جديدة لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين.

وقال البلوشي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: "توجد العديد من الفرص التجارية والاستثمارية المهمة لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، حيث تم افتتاح أول مكتب للتمثيل التجاري لجمهورية أذربيجان في دولة الإمارات وذلك في ظل نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين والذي وصل إلى 2.4 مليار درهم خلال العام 2021".

وعن التعاون بين الإمارات وأذربيجان في مجال الطاقة، قال برويز شهبازوف وزير الطاقة في أذربيجان، في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات، إن محطة "جانوب" لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي شارك في تمويلها صندوق أبوظبي للتنمية، واحدة من أهم مشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة بأذربيجان، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة في الدولة بقدرة 780 ميجاواط، حيث تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم شبكة الكهرباء.

وتغطي محطة جانوب لتوليد الطاقة الكهربائية، الواقعة وسط جنوب جمهورية أذريبجان، تغطي ما يزيد على 30 بالمئة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، بحسب ما قاله عزير يوسفوف مدير المحطة في أذربيجان.

وقال وزير الطاقة في أذربيجان إنه تم توقيع اتفاقيات استثمار وشراء الطاقة وتوصيل ونقل الكهرباء مع شركة "مصدر" الإماراتية من خلال محطة "كاراداغ" للطاقة الشمسية الواقعة على بعد 60-70 كيلومتراً من مركز العاصمة باكو والتي تبدأ إنتاج الكهرباء في أكتوبر من العام الحالي 2023 في حين يبدأ التشغيل التجاري خلال شهر يناير من العام المقبل 2024.

وأشار شهبازوف إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات من خلال شركة "مصدر" حيث تم توقيع اتفاقية لتطوير مشروع ضخم لتوليد 4 آلاف ميجاواط في مرحلته الأولى يشمل محطة برية لتوليد الطاقة الشمسية ومحطة برية لتوليد طاقة الرياح تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 1 غيغاوات إضافة إلى بناء محطة بحرية لتوليد طاقة الرياح تبلغ طاقتها الإنتاجية 2000 ميجاواط.

وحول أهمية مؤتمر الأطراف "كوب 28" الذي سيعقد في الإمارات هذا العام، قال شهبازوف إن "كوب 28" سيلعب دورا بالغ الأهمية في دفع الجهود الدولية نحو تحول الطاقة كما أن التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان يقدم مساهمات بارزة في المستقبل لدفع عجلة مسيرة تحول الطاقة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى إن دولة الإمارات واحدة من الدول التي تساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة الخضراء على مستوى العالم.