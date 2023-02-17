وتراجع سعر خام برنت بنحو 2.4 بالمئة ليصل إلى حوالي 83.1 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2.5 بالمئة إلى حوالي 76.5 دولار للبرميل.

وحول أسباب الخسائر التي منيت بها أسواق النفط، قال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي سكيوريتيز "عززت البيانات الأميركية القوية المخاوف إزاء رفع أسعار الفائدة وأدت لزيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما ضغط على أسعار النفط والسلع الأخرى".

وأضاف أن زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة فاقمت الضغوط.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع.

ورغم التوقعات باتجاه الصين لاستيراد كميات قياسية من النفط الخام في 2023 مع تعافي حركة التنقل والسفر بعد إلغاء قيود كوفيد-19، إلا أن جيه بي مورغان، يرى أن الأسعار لن تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام إلا إذا حدثت تطورات جيوسياسية كبيرة، وسط احتمالات بأن تزيد مجموعة أوبك+ الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف 2023.