وأعلنت الشركة تحقيقها أرباحًا قيمتها 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة مع خسائر بقيمة 352 مليون دولار في 2021.

وكان تحقيق الأرباح أمرًا متوقعًا، إلا أن حجم الأرباح كان أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغت أرباح الربع الرابع 319 مليون دولار، مقابل توقعات بأرباح قيمتها 184، بحسب استطلاع أجرته ريفينيتيف.

وبرغم الأرباح القوية، إلا أن توقعات الشركة الإيجابية الكبيرة حول قطاع السفر كانت العامل الرئيسي لزيادة سهم الشركة، والذي قفز بأكثر من 13 بالمئة في تداولات الأربعاء.

وتوقعت الشركة أن ترتفع إيرادات الربع الأول من العام الجاري بسن 1.75 مليار دولار و1.82 مليار، مقابل 1.5 مليار دولار قبل عام.

وبسبب ارتفاع تكلفة الطيران وإيجار الفنادق وتأجير السيارات، بات المسافرون يبحثون عن سبل لتقليل نفقاتهم خلال خطط السفر، ما يعني أن ذلك قد ينعكس في زيادة بالطلب على منتجات "إير بي إن بي"، حيث يعرض الناس منازلهم وفي بعض الأحيان غرف منازلهم للإيجار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، برايان تشيسكي، إن الأسعار المرتفعة التي يعاني منها المواطنون تدفع بهم للسعي إلى كسب المزيد من الأموال الإضافية عن طريق استئجار مساحات من وحداتهم السكنية.

وبحسب "سي إن إن"، أشار تشيسكي إلى أن الأرباح التي قد يجنيها المستأجرون قد تكون بالغة الأهمية خلال الأوقات الصعبة.