وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء، الجمعة، إن موسكو ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من إنتاجها في مارس، وذلك بعد فرض الغرب سقف أسعار على النفط الروسي ومنتجاته.

وقفزت أسعار النفط، وهي أحد المحفزات الرئيسة للأسواق المالية في الخليج، أكثر من اثنين بالمئة متعافية من خسارة الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.80 دولار أو 2.13 بالمئة لتبلغ 86.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1120 بتوقيت غرينتش.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة مدعوما بقوة الأداء في قطاعي المرافق والبنوك، إذ ارتفعت أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بنسبة 1.3 بالمئة بينما زادت أسهم بنك دبي الإسلامي 0.5 بالمئة.

ولكن انخفضت أسهم مجموعة تيكوم 3.4 بالمئة بعدما أعلنت عن زيادة 28 بالمئة في صافي ربح العام بالكامل بلغت 725.6 مليون درهم (197.56 مليون دولار)، وهو أقل من تقدير المحللين الذي جاء عند 839.5 مليون درهم.

وقال سعيد فادي رياض كبير محللي السوق لدى موقع كابيكس دوت كوم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مؤشر دبي الرئيسي ارتفع هذا الأسبوع بفضل تحسن الظروف الإجمالية، ولكنه ربما يشهد بعض تصحيحات الأسعار إن تحرك المستثمرون لجني الأرباح.

وصعد المؤشر 2.1 بالمئة هذا الأسبوع بحسب بيانات رفينيتيف.

بينما أغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي على ارتفاع 0.2 بالمئة متعافيا من خسائر مبكرة ليواصل مكاسبه للجلسة العاشرة على التوالي.

وتصدر قطاع البنوك المكاسب، إذ ارتفعت أسهم بنك أبوظبي الإسلامي 2.2 بالمئة، بينما زادت أسهم بنك أبوظبي التجاري 0.5 بالمئة، وهو ثالث أكبر بنوك الإمارات.

ولكن أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في الإمارات، هبطت 0.3 بالمئة بعدما قال البنك إنه لا يقيم في الوقت الحالي أي عرض لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني، وهي ثاني مرة ينفي فيها البنك تقارير عن وجود عرض محتمل.