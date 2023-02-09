وارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 15:49 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1872.4 دولار للأونصة، بعدما ارتفع إلى 1890.18 دولار عقب صدور بيانات البطالة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1885.10 دولار.

وينتظر المشاركون في السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الأسبوع المقبل والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة على مسار سياسة الفيدرالي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 22.21 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة إلى 961.35 دولار، وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1626.52 دولار.