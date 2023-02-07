وكانت تركيا أوقفت تدفقات النفط الخام إلى محطة التصدير في ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط، أمس، كإجراء احترازي في أعقاب الزلزال المدمر.

وقال مسؤول تركي، إنه بدأ ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الممتد من العراق إلى تركيا اليوم، بعد توقفه بسبب الزلزال القوي.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع استئناف الصادرات من جيهان اليوم الثلاثاء أيضا.

وهز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، وأسفر عن مقتل حوالي 5 آلاف شخص، حسب أحدث البيانات، كما أسقط آلاف المباني بما في ذلك العديد من المجمعات السكنية ودمر مستشفيات وجعل الآلاف بين مشرد ومصاب.

ويعتبر ميناء جيهان مركزا حيويا لمبيعات النفط من شمال العراق ومن أذربيجان. وصدر الميناء أكثر من مليون برميل يوميا في يناير، أو 1 بالمئة من الإمدادات العالمية بحسب بلومبرغ.

وبحسب المصادر فإنه لم يتم الكشف عن أي تسريبات في خطوط الأنابيب التي تغذي الميناء.

ومن جانبها، أوقف العراق، أمس، الشحنات الموجهة إلى جيهان، سواء تلك التي تسيطر عليها بغداد أو الأخرى التابعة لحكومة إقليم كردستان.

وقالت حكومة كردستان، إن عمليات تحميل النفط ستستأنف بعد فحوصات السلامة على خطوط الأنابيب.