وقالت الشركة في بيان، إنها حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 8.2 بالمئة بلغت 6.7 مليار دولار، خلال العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل نمو إجمالي مبيعات البولي أوليفينات خلال هذه الفترة بنسبة 14.9 بالمئة.

وشهدت هذه الفترة نمواً في الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين التابعة لبروج بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى دعم الإنتاج المتميز من خلال توفير قدرة إنتاجية إضافية بلغت 500 كيلو طن سنوياً وتوفير أصناف أكثر تنوعاً وجودة من مزيج المنتجات ودعم تصنيع المنتجات الممتازة.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله 2.6 مليار دولار.

كما بلغ صافي أرباح العام 1.4 مليار دولار، بما يتماشى مع توقعات السوق وصموده بشكل جيد على الرغم من بيئة السوق الصعبة بشكل عام.

واستكمالاً لخطط بروج في خفض التكلفة في عام 2022، أعلنت عن إطلاق برنامج عالي التأثير لتعزيز القيمة وتحقيق وفورات، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق تأثير إيجابي بقيمة 400 مليون دولار في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023.

وتتوقع إدارة بروج بعد ذلك الحفاظ على تأثير إيجابي للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15 بالمئة اعتباراً من عام 2024، مقارنة بالتكاليف الإجمالية لعام 2022، ويهدف البرنامج إلى تعويض الضغوط السوقية ومساعدة الشركة في ضمان النمو المستقبلي.

وعلى ضوء هذه النتائج، قال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "نتائجنا المالية القوية للإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تعكس مرونة أعمالنا وكفاءتها وتؤكد قدرتنا على تحقيق نمو قوي في المبيعات والإيرادات رغم تحديات السوق."

وأضاف: "نتوقع أن يستمر الطلب في مناطقنا الأساسية ويتفوق على الطلب في الأسواق العالمية، وسنمضي قدماً في استراتيجيتنا للابتكار، وتوفير منتجات جديدة للعملاء مع التخطيط بحرص على توفير أحجام إنتاج مناسبة لتلبية الطلب المتغير".

النتائج الفصلية

أبرز البيانات في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2022:

بلغت قيمة الإيرادات 1.6 مليار دولار مع وجود ضغوطات تسعيرية، والتي قابلتها جزئياً أحجام مبيعات قوية للغاية.

ارتفع حجم المبيعات الإجمالية خلال هذه الفترة بنسبة 23.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 1,415 كيلو طن، وبنسبة 5.5 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

تحافظ بروج على توجهاتها في علاوات التسعير الخاصة بها على مدار الدورة والتي تعتبر ميزة تنافسية رئيسية للشركة بالرغم من بعض الضغوطات التي واجهتها على أساس ربع سنوي، وهو ما يمثل تحدياً على مستوى القطاع في ظل أوضاع السوق الحالية.

حققت بروج أرباحاً معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 541 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي، وبقيت ثابتة على أساس سنوي.

بلغ صافي الربح للفترة 247 مليون دولار، بما يتماشى مع توقعات السوق.

تحسنت التكاليف نسبياً خلال الربع الرابع، حيث انخفضت تكاليف الشحن من مستوياتها المرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين الهوامش الربحية.

تتوقع الشركة أن يستمر هذا التوجه في ظل تنفيذها لبرنامج تعزيز القيمة الذي يستهدف خفض التكاليف الثابتة والمتغيرة بصورة أكبر، إلى جانب تحسين الإيرادات.

كما أكدت بروج التزامها بدفع إجمالي 975 مليون دولار كتوزيعات أرباح للمساهمين بعد مرحلة الطرح العام عن عام 2022، ودفع 1.3 مليار دولار على الأقل للسنة المالية 2023.

كما قامت الشركة بدفع أرباح مؤقتة بقيمة 325 مليون دولار للمساهمين في أكتوبر 2022.

قامت بروج في يناير 2023 بإعادة سداد 500 مليون دولار من تسهيلاتها التجارية الآجلة والبالغ قيمتها 3.65 مليار دولار، مدعومة بسيولة ضخمة تجاوزت المليار دولار في نهاية العام الماضي. وأسهم ذلك في تحقيق توفير قيمة أكبر عبر خفض تكاليف الفائدة ورصيد محدث للتسهيلات بقيمة 3.15 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنها ستواصل إدارة دينها وتخصيص رأس المال بحكمة في ظل بيئة السوق السائدة، ما سيسهم في دعم حساباتها تأهباً للنمو ويعزز قدرتها على دفع توزيعات الأرباح المستقبلية.