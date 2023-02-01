وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن مكاسبه السابقة واستقر عند الإغلاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس من 4.50 بالمئة إلى 4.75 بالمئة في الساعة (1900 بتوقيت غرينتش).

وسيترقب المستثمرون أيضا المؤتمر الصحفي لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن مؤشرات على المدة التي يمكن أن تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

وقال جايلز كوجلان كبير محللي السوق في (إتش.واي.سي.إم) "أسواق الأسهم لا تريد القيام بأي تحركات كبيرة حتى نسمع من الاحتياطي الفيدرالي".

وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي ستصدر قرارات بخصوص السياسة النقدية عن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدا الخميس ومن المرجح أن يرفع كلاهما أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.