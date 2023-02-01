وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش بعد قفزة بلغت 6.7 بالمئة الشهر الماضي عندما سجل أكبر مكسب له في شهر يناير منذ عام 2015، على أمل تحقيق أرباح أفضل من المتوقع للشركات وعلامات تبشر على متانة الأوضاع الاقتصادية.

وارتفع سهم شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك 2.2 بالمئة ليقود مكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية، بناء على توقعات بنمو قوي للمبيعات عام 2023.

كما قفزت أسهم هوسكفارنا السويدية 5.5 بالمئة بعد أن تراجعت الخسائر التشغيلية لصانعة معدات وأدوات الحدائق على أساس سنوي، مدعومة بنمو المبيعات العضوية ثمانية بالمئة.

وصعد سهم بي.إم.دبليو 0.9 بالمئة بعد أن رفعت عملاقة صناعة السيارات الألمانية أسعار التجزئة المقترحة لبعض الطرز التي تباع في الصين بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وسيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم، وسيعقد رئيس المجلس جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك بنصف ساعة.