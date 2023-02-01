وفي الوقت نفسه، كان الفارق كبير بين الأسهم الرابحة والخاسرة وسط تفاعل المستثمرين مع تقارير الأرباح المحلية.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "نيكي" مرتفعا بنسبة 0.07 بالمئة عند 27346.88 نقطة، بعد أن صعد بنسبة 0.81 بالمئة إلى 27547.67 نقطة في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوى في شهر ونصف.

وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1972.23 نقطة متخليا عن مكاسب مبكرة أيضا.

وصعد المؤشران الرئيسيان للأسهم اليابانية في بداية الجلسة مقتفيان مكاسب تزيد على الواحد بالمئة لكل من المؤشرات الثلاثة الرئيسية في "وول ستريت"، بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤا في وتيرة ارتفاع تكلفة العمالة في الولايات المتحدة توقعات بأن يتروى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سياسة التشديد النقدي.

وارتفع 82 من إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي، بينما انخفض 137 وظل ستة دون تغيير.

وتصدر سهم طوكيو للغاز مكاسب المؤشر نيكي، إذ ارتفع بنسبة 5.48 بالمئة، تلاه سهم سكرين هولدنجز لصناعة الرقائق بنسبة 5.12 بالمئة ثم صانعة أشباه الموصلات ألبس ألباين بنسبة 5.06 بالمئة بعد إعلان النتائج المالية.

وجاءت شركة توتو لصناعة مواد الإسكان في مقدمة الخاسرين، إذ هبط سهمها 8.37 بالمئة.