وتأتي هذه النتيجة بسبب نجاح خطط المجموعة في التوسع والنمو التي تبنتها منذ إطلاق استراتيجية "تجرأ Dare" في عام 2017، حيث تضاعفت قيمة العلامة التجارية للمجموعة بنسبة 100 بالمئة خلال الخمسة أعوام الماضية، إذ ارتفعت من 6.2 مليار دولار في 2017 إلى 12.3 مليار دولار في 2022، وذلك من خلال التركيز على الأداء والاستمرار في النمو والتوسع لتحافظ على مكانتها الريادية وتعزز من قوة سمتها التجارية في السعودية والشرق الأوسط.

وإضافة إلى كونها العلامة التجارية الأعلى قيمة، جاءت مجموعة stc كواحدة من أسرع السمات التجارية نمواً في المنطقة، حيث تقدمت 25 مرتبة، بارتفاع نسبته 16.7 بالمئة خلال عام واحد فقط. كما حقق بنك stc ارتفاعاً في قيمة سمتها التجارية بنسبة 27.5 بالمئة.

وتعمل "براند فاينانس" على تصنيف العلامات التجارية حول العالم عبر قياس قوة العلامات التجارية عالمياً، باستخدام مؤشر "قوة العلامات التجارية" والعوامل الخارجية وأداء الأعمال، كما يشتمل على تقييم كافة أنشطة الشركات محلياً ودولياً. وتم تقييم مجموعة stc كأقوى علامة تجارية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.

الجدير بالذكر أن "براند فاينانس" شركة رائدة عالمياً في مجال تقييم السمات التجارية، وتصدر في كل عام تصنيف السمات التجارية الأقوى والأعلى قيمة. إذ تقوم بتقييم أكثر من 5 آلاف علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق من كل عام. وتصدر تقرير "براند فاينانس جلوبال 500" الذي يشمل العلامات التجارية الـ 500 الأعلى قيمة في العالم.