وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 11 بالمئة، بينما زادت المواد غير الغذائية بنسبة 3.9 بالمئة، وارتفعت أسعار المواصلات بنسبة 12.2 بالمئة نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.

كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8 بالمئة في 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة في شهر ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 بالمئة في نوفمبر.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المغرب 3.2 بالمئة في عام 2021.

وأعلن البنك المركزي المغربي، في ديسمبر الماضي، رفع معدل الفائدة الأساسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة بسبب "الظرفية الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي" في المملكة.

وكان المركزي المغربي قد توقع في بيان صدر في ديسمبر الماضي، أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 بالمئة في خلال عام 2022، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم.

كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 بالمئة قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2 بالمئة.