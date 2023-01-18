المزاد الإلكتروني، والذي يستمر حتى 27 ساعة، ويتم تنظيمه من قبل شركة "هيرتاج غلوبال بارتنرز"، هو علامة جديدة على الاضطرابات التي تعاني منها شركة التواصل الاجتماعية الشهيرة، وذلك منذ استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك عليها، في صفقة بلغت 44 مليار دولار، العام الماضي.

ويتراوح عدد الأصول والأدوات المكتبية الفائضة، والتي سيتم عرضها في المزاد الإلكتروني، 631 قطعة، تشمل أدوات للمطبخ بأحجام صناعية، كما تشمل أدوات الأثاث المكتبي، مثل السبورات والمكاسب، بالإضافة إلى آلات القهوة وأجهزة الكومبيوتر من طراز "آي ماك"، أقنعة الوجه من نوع "KN95"، ومحطات إيقاف الدراجات ذات آلات الشحن المدمجة.

وتبدأ معظم الأدوات المعروضة بالمزاد الإلكتروني من سعر يبلغ 25 دولارا فقط.

وحصل شعار شركة "تويتر" المضيء على أكثر من 64 عرضا، ليصل سعره إلى 17,500 دولارا، وهو السعر الأعلى لكافة القطع المعروضة بالمزاد.

ونفى ممثل عن الشركة المنظمة للمزاد الإلكتروني، أن يكون لعمليات البيع أي هدف لدعم الشؤون المالية لشركة "تويتر"، مؤكدًا أن المزاد "لا علاقة له بوضع الشركة المالي"، بحسب تصريحات نشرتها بلومبرغ.

ومع ذلك، فإن عمليات البيع ربما تكون محل ترحيب من ماسك، والذي يسعى إلى تخفيض تكاليف الشركة بشكل جذري.

ولم ينجح الملياردير الأميركي في دفع الإيجار لأحد مقرات الشركة في سان فرانسيسكو، الأمر الذي ترتب عليه رفع دعوى قضائية ضد الشركة.

الأمر تكرر في مكاتب أخرى للشركة، بما في ذلك مقرات الشركة في آسيا والمحيط الهادئ وفي سنغافورة، حيث طُلب من الموظفين بتلك المناطق ترك المكاتب والعمل من المنزل.