انخفض خام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.65 دولار للبرميل، منخفضا 21 سنتا أو 0.3 بالمئة وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة، بحسب بيانات رويترز.

ارتفع الخامان بأكثر من 8 بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.

وقالت مصادر تجارية ومحللون إنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض بنسبة 40 بالمئة في صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر.