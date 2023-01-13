وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار للبرميل، أي 1.2 بالمئة، إلى 85.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1616 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار للبرميل، أي 1.5 بالمئة، إلى 79.57 دولار للبرميل.

وقفز خام برنت ثمانية بالمئة خلال الأسبوع الجاري بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 7.7 بالمئة، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.

وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعدما أظهرت بيانات أمس تراجع التضخم الشهري في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام مما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.