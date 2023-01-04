وانخفض المؤشر نيكي 1.45 بالمئة إلى 25716.86 نقطة الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته عند الإغلاق منذ 15 مارس.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 بالمئة ليغلق عند 1868.15 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة خلال الليل وسط قلق المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومع ترقبهم لمحضر اجتماع البنك لشهر ديسمبر.

وارتفع الين لأعلى مستوى أمام الدولار في سبعة أشهر أمس الثلاثاء وسط توقعات بأن يعدل بنك اليابان المركزي عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

وتراجعت المؤشرات الفرعية للسوق جميعها عدا ثلاثة، حيث قفز مؤشر القطاع المصرفي 2.67 بالمئة ليتصدر الرابحين من بين 33 قطاعا بينما زادت أسهم قطاع التأمين 0.75 بالمئة وقطاع الوساطة 0.06 بالمئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي والبالغ عددها 225 سهما ارتفع 30 سهما وانخفض 193 بينما استقر اثنان دون تغير.