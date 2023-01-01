وقال ليندنر في لقاء صحفي مع صحيفة بيلد منشور، الأحد، إن مستوى التضخم المستهدف سيظل عند 2 بالمئة، مشير إلى أن بلوغ هذا المستوى يجب أن يكون هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة في ألمانيا.

وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا في فبراير الماضي، وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في نوفمبر إلى 11.3 بالمئة من 11.6 بالمئة في الشهر السابق.

وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو قد تراجع للمرة الأولى في عام ونصف العام، ولكن بأقل من التوقعات في شهر نوفمبر، مما يشير إلى أن الارتفاع بمستويات التضخم قد بلغ ذروته.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، منتصف ديسمبر، أن مؤشر أسعار المستهلكين في 19 دولة، قد تراجع إلى 10.1 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري في القراءة النهائية، وذلك بعد أن سجل المؤشر مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين سيبقى دون تغيير عن القراءة الأولى عند 10 بالمئة.