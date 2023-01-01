وأوضحت الوزارة الروسية أن حقل "بريرازلومنويه" يعتبر أول حقل بحري في القطب الشمالي يتم فيه إنتاج النفط التجاري في روسيا، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي أنه خلال عام 2022، قد تم اكتشاف 37 حقلًا تتضمن رواسب هيدروكربونيات، و130 حقلًا لرواسب المعادن الصلبة، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد موارد الذهب في عام 2022 بمقدار 158 طنًّا، والنحاس بمقدار 1.3 مليون طن، والزنك بمقدار 2.4 مليون طن، والرصاص بمقدار مليون طن، والفضة بمقدار 2.5 ألف طن، والهيدروكربونات بمقدار 4.3 مليار طن من الوقود المرجعي.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد قال نهاية ديسمبر إن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في عام 2023.

وأضاف نوفاك في تصريحات لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء أن روسيا ستنتج مثل هذه الكميات حتى في ظل الحظر النفطي الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر، وبعد إجراء مماثل بشأن المنتجات النفطية يبدأ العمل به في الخامس من فبراير.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل.