وأضاف مدبولي في باين رسمي، السبت، إن عمليات الإفراج تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه قد تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام المناوبات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي، بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.

وأكد استمرار العمل بالتيسيرات التي كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة.

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، 26 ديسمبر، إنه تم خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم 23 من نفس الشهر، الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من إجمالي بضائع قيمتها حوالي 14 مليار دولار كانت تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.

وبحسب البيان الرسمي، فإن حجم البضائع المتبقية بالموانئ في مصر، حتى يوم 25 ديسمبر، يبلغ 9.5 مليار دولار.