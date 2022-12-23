وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، قد زاد بنسبة 0.1 بالمئة بعد زيادة معدلة بالرفع إلى نسبة 0.9 بالمئة في شهر أكتوبر، بدلا من 0.8 بالمئة كما أُعلن من قبل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يزيد إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة.

وحدث بعض التخفيف في الإنفاق الشهر الماضي نتيجة تحول في الطلب من السلع إلى الخدمات.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4 بالمئة في أكتوبر.

وفي 12 شهرا حتى نوفمبر زاد ذلك المؤشر 5.5 بالمئة بعد أن صعد 6.1 بالمئة في أكتوبر.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا بنسبة 0.2 بالمئة بعد زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في أكتوبر.

وزاد ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر بعد أن زاد خمسة بالمئة في أكتوبر.

ويتابع الفيدرالي الأميركي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وأظهرت قياسات أخرى للتضخم علامات على التباطؤ أيضا.