كما هوت أسهم شركات الشحن وغيرها من الأسهم الحساسة اقتصاديا وسط مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى في سياسة التشديد النقدي التي يمكن أن تؤدي إلى ركود.

واختتم المؤشر نيكي تداولات اليوم على تراجع 1.03 بالمئة عند 26235.25 نقطة، ليصل انخفاضه الأسبوعي إلى 4.69 بالمئة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة ليغلق عند 1897.94 نقطة، ووصل هبوطه الأسبوعي إلى 2.68 بالمئة.

وانخفض المؤشر نيكي في ستة من بين جلسات التداول السبع الأخيرة، بضغط من تعديل في السياسات اتخذه بنك اليابان يوم الثلاثاء واستمرار المخاوف إزاء التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة على وجه الخصوص.

وكانت أسهم عملاقي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست الأكبر تراجعا على المؤشر نيكي، إذ انخفضت 3.69 بالمئة و4.49 بالمئة على التوالي، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها نظيراتها في الولايات المتحدة بعد توقعات متشائمة من شركة ميكرون تكنولوجي.