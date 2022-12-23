وقبل أيام، سحبت الشركة ملابس من المتاجر، بعد أن قال بيبر إن الشركة "لم تحصل على موافقة منه".

وكتبت "إتش آند إم" في بيان: "أكد صاحب ترخيص جاستن أن (إتش آند إم) لديها العقود الصحيحة، وأنها اتبعت جميع إجراءات الموافقة الملائمة لكل تصميم مختار".

والإثنين حث بيبر متابعيه على "إنستغرام"، البالغ عددهم 270 مليونا، على عدم شراء المنتجات، وقال إنها "قمامة" ومعروضة للبيع من دون موافقته، مما دفع الشركة لسحب المنتجات من منافذ البيع.

وقالت الشركة: "احتراما لجاستن، سحبنا المنتجات من موقعنا ومتاجرنا، ونعمل على إيجاد أفضل طريقة للاستفادة منها"، مضيفة أنها شريكة في سلع بيبر منذ عام 2016.

وكانت "إتش آند إم"، وهي ثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم، تعرض قطعا من الملابس تحمل صورا لبيبر أو اقتباسات من كلمات تغنى بها، مثل "آي ميس يو مور ذان لايف" أو "أفتقدك أكثر من الحياة"، من أغنية "غوست" أو "طيف".