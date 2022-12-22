وقالت شركة "فورتكسا" لتحليلات بيانات الطاقة إن الدول الأوروبية استوردت 850 ألف برميل يوميا من الديزل من روسيا حتى الآن في ديسمبر، بما في ذلك القادمة من موانئ البلطيق والبحر الأسود.

وجاء في بيانات الشركة أن في هذا زيادة 10 بالمئة عن شهر نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس حين تجاوزت الواردات 885 ألف برميل يوميا.

وبلغت واردات أوروبا من الديزل الروسي من موانئ البلطيق وحدها 600 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ تسجيل 650 ألف برميل يوميا في مارس 2020، وفقا لفورتكسا.

وحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل واردات الخام الروسية المنقولة بحرا اعتبارا من 5 من ديسمبر في محاولة لحرمان موسكو من عائدات النفط.

واستحوذ الديزل الروسي على 46 بالمئة من إجمالي واردات أوروبا من الديزل حتى الآن هذا الشهر، مقارنة بنحو 68 بالمئة في فبراير، عندما اندلعت الأزمة في أوكرانيا فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، بحسب بيانات فورتكسا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية نقلا عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها أن صادرات النفط الروسية تراجعت 11 بالمئة في الفترة من الأول وحتى 20 ديسمبر مقارنة بالشهر السابق بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.