وقالت المفوضية الأوروبية الإثنين إنها تواجه مشكلة مع الشركة التي تربط "فيسبوك ماركت بليس"، موقع ميتا الخاص بالإعلانات المبوبة على الإنترنت، بـ "فيسبوك".

أضافت المفوضية أن هذا يعني أن مستخدمي فيسبوك يستطيعون الوصول تلقائيا إلى فيسبوك ماركت بليس "سواء أرادوا ذلك أم لا".

وقالت المفوضية، أكبر جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد المكون من 27 دولة، إن "ميتا" تفرض أيضا شروطا تجارية غير عادلة على شركات الإعلانات المبوبة المنافسة عبر الإنترنت، والتي تعلن عن خدماتها عبر فيسبوك أو إنستغرام.

قد تتعرض الشركات التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار لغرامات تصل إلى 10 بالمئة من إيراداتها السنوية العالمية.