وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 1817.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1436 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يونيو. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 1830.90 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء استراتيجيات السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز "الذهب والفضة يرتفعان بقوة بدعم الشراء عليهما كملاذ آمن، وأيضا بفعل التوقعات باحتمال تباطؤ ارتفاع أسعار الفائدة".

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في نوفمبر وسط هبوط أسعار البنزين والسيارات المستعملة، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم خلال سنة تقريبا.

وعقب إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، هبط مؤشر الدولار أكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت أيضا عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانا يحدد سياسته الساعة 1900 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول.

كما يجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 23.87 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 4.1 بالمئة إلى 1042.25 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 1969.25 دولار.