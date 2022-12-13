وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1783.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 1011 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1793.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين حاملي العملات الأخرى.

من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانا يحدد سياسته الساعة 1900 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول الساعة 1930 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة كبيرة للغاية أن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

كما سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر نوفمبر الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.34 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 998.51 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1894.75 دولار.