وتتضمن موازنة دبي 2023 نفقات بقيمة 67.5 مليار درهم (18.3 مليار دولار)، وإيرادات بواقع 69 مليار درهم (18.7 مليار دولار).

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه قد تم اعتماد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025، بإجمالي نفقات قدرها 205 مليار درهم (55.8 مليار دولار).

وتهدف الموازنة الجديدة، لتلبية الطموحات المستقبلية لإمارة دبي، تحفيز ريادة الأعمال، جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستحوذ قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات على 41 بالمئة نسبة التوزيع القطاعي للنفقات، ثم قطاع التنمية الاجتماعية بنسبة 34 بالمئة، ثم قطاع التميز الحكومة والإبداع والابتكار بنسبة 5 بالمئة.

وتظهر موازنة العام المالي المقبل أن إيرادات النفط لا تمثل سوى حوالي 5 بالمئة فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام 2023.