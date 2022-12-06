بالنسبة لسهم ستاربكس فهو متراجع بأكثر من 11 بالمئة منذ بداية العام، بعد أن كانت أعلى مستوياته في أول شهر من العام عندما وصل إلى قمته السنوية إلى حوالي 118 دولارا.

ثم دخل في موجة هابطة على مدى 5 أشهر، سجل فيها قاعه السنوي عند مستويات 68 دولارا. وفي القسم الثاني من السنة، دخل في موجة صاعدة استطاع فيها أن يقلص بعض خسائره عند وصوله إلى مستويات فوق 100 دولار .

وفي نظرة تاريخية على حركة السهم منذ بدء جائحة كورونا، نرى أن السهم سجل قاعه مثل معظم الأسهم العالمية الكبيرة في شهر مارس من عام 2020، عند مستويات قريبة من 50 دولارا، وبعدها دخل في ارتفاعات قوية على مدى 16 شهرا مسجلا قمته التاريخية عند مستويات 126 دولارا.

وبذلك يكون سجل أداء استثنائي من 50 دولارا إلى 126 دولارا في أقل من سنة ونصف.

يذكر أن القمتين اللتين سجلهما السهم خلال فترات قبل كورونا وبعدها، هما عند 99.72 دولار و 126 دولارا وحاليا القيمة السوقية للشركة هي عند مستويات 118 مليار دولار.

وفي نظرة سريعة على الأوضاع المالية للشركة، نرى أنها سجلت أرباحا وإيرادات فاقت توقعات المحللين بعد إعلان نتائجها للربع الرابع الشهر الماضي، وبلغت إيراداتها 8.41 مليار دولار مقارنة بـ 8.14 مليار دولار للربع المماثل من العام الماضي، وأفضل من التوقعات التي كانت عند 8.31 مليار دولار.

وقالت الشركة إن الزخم في مطاعمها عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وفي الولايات المتحدة ارتفعت مبيعات نفس عدد المتاجر بنسبة 11 بالمئة مدعومة بصعود الإنفاق هناك رغم رفع أسعارها بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. أما عالميا فارتفعت مبيعات نفس عدد المتاجر بنسبة 7 بالمئة.