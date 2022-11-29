وهذه هي أدنى قراءة منذ يناير وأقل من 7.4 بالمئة التي توقعها محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم.

وأظهرت بيانات المعهد أن التضخم الأساسي الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للأغذية الطازجة والطاقة بلغ 6.3 بالمئة على أساس سنوي، أي أعلى قليلا من نسبة 6.2 بالمئة سجلها أكتوبر.

وبلغ معدل التضخم السنوي في إسبانيا ضمن معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 6.6 بالمئة، انخفاضا من 7.3 بالمئة في أكتوبر وأقل من 7.5 بالمئة توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم.

ويعزو المعهد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الوقود والكهرباء بالإضافة إلى زيادة متواضعة في أسعار ملابس وأحذية الموسم الجديد مقارنة بعام 2021.

وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الاثنين إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته على الأرجح بعد لأن ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة لم تؤثر بعد بالكامل على كلفة الطاقة بالتجزئة.