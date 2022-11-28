واندلعت احتجاجات مناهضة لقيود مكافحة كوفيد في جميع أنحاء الصين وامتدت إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط عشرة قتلى في أورومتشي في أقصى غرب البلاد ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء الأحد.

وأنهى اليوان الجلسة المحلية بتراجع بنحو 0.5 بالمئة مسجلا 7.199 للدولار في أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من نوفمبر. وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية لأكثر من أدنى مستوى في أسبوعين في التعاملات الآسيوية وسجل في أحدث تداولات تراجعا نسبته 0.28 بالمئة إلى 7.214.

وهبط الدولار الأسترالي 0.67 بالمئة إلى 0.671 دولار أميركي.

ونزل الدولار في أحدث تداولات 0.69 بالمئة إلى 138.18 ين ولامس في وقت سابق من الجلسة 137.57، وهو أدنى مستوى منذ 26 أغسطس.

كما تراجع الدولار أمام اليورو الذي ارتفع في أحدث تداولات 0.69 بالمئة إلى 1.048 دولار محوما حول أعلى مستوياته منذ أواخر يونيو.

ويشهد الدولار هبوطا خلال الأسابيع القليلة الماضية بفعل آمال بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قريبا بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة وهي وجهة نظر أيدها محضر اجتماع البنك في نوفمبر الذي نُشر الأسبوع الماضي.

وبدأ مؤشر الدولار التعاملات الاثنين على ارتفاع بعدما أغلق يوم الجمعة عند 106.05، لكنه تراجع في أحدث التداولات 0.76 بالمئة إلى 105.53.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة عن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأميركي وسوق العمل في فعالية بمعهد بروكينجز الأربعاء المقبل والتي من المرجح أن تعطي مزيدا من المؤشرات لتوقعات السياسة النقدية الأميركية.