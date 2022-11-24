وبحسب صحيفة "فيلت"، فإن وزارة المالية الألمانية تعمل على فرض ضريبة بنسبة 33 بالمئة على الأرباح الفائضة من شركات النفط والغاز.

بالإضافة إلى ذلك، فرض ضرائب على أرباح الشركات التي تحققت في عامي 2022 و2023 والتي تزيد بنسبة 20 بالمئة عن متوسط ​​الأرباح في الفترة الواقعة بين عامي 2018-2021.

وتعمل السلطات الألمانية على توسيع هذا الإجراء ليشمل جميع الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والفحم وتكرير النفط.

وحددت المذكرة عائدات ضريبية جديدة التي قدرت الوزارة الألمانية قيمتها بأكثر من 10 مليارات يورو، التي سوف تخصص لتغطية الإنفاق الحكومي على حزمة من المساعدات لخفض أسعار الكهرباء في البلاد.

يذكر أن وكالة "رويترز" كانت قد كشفت في السادس من نوفمبر عن خطط السلطات الألمانية لإنفاق ما يقرب من 83 مليار يورو للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار الغاز والكهرباء في عام 2023.