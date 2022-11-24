وجاء رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة طلبه المقرضون الدوليون من تونس.

وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع إلى 2.525 دينار (0.781 دولار) للتر، من 2.400 دينار.

والشهر الماضي توصلت تونس لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض مقابل حزمة إصلاحات، من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء، وإصلاح شركات عامة تعاني عجزا ماليا كبيرا.

وبهذه الزيادة الجديدة، الأربعاء، يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود بحوالي 20 بالمئة.

وقالت وزارة الطاقة إنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطرابات في التزود بالوقود.

والشهر الماضي شهدت محطات البنزين اضطرابا حادا في تزويد الزبائن بالوقود في تونس، مما تسبب في طوابير طويلة للمركبات وخلف حالة من الاحتقان.