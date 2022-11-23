وقالت الهيئة، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا ارتفع بنسبة 0.11 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، مقابل 0.06 بالمئة في الأسبوع السابق.

ومنذ بداية العام، قفزت الأسعار بنسبة 10.86 بالمئة مقابل 7.51 بالمئة لنفس الفترة قبل عام.

وعزز البنك المركزي الروسي الشهر الماضي التوقعات بأنه سينهي دورة خفض معدلات الفائدة، عندما أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 بالمئة.

ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير في اجتماعه لنهاية العام المقرر في ديسمبر.

ويهدف البنك للوصول بمعدلات التضخم إلى 4 بالمئة بحلول عام 2024، ويتوقع تراجعها لما يتراوح بين 5 و7 بالمئة العام المقبل.