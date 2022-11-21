وأضافت الصحيفة أن المجموعة تدرس زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا لعرضها على اجتماع "أوبك+" في الرابع من ديسمبر المقبل.

وعلى إثر هذه الأنباء هوت أسعار النفط مقتربة من أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، حيث تراجع خام برنت بأكثر من 4.5 بالمئة إلى حوالي 83.6 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4.7 بالمئة إلى حوالي 76.3 دولار للبرميل.

ويواجه النفط ضغوطا متزايدة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب نتيجة زيادة انتشار فيروس كورونا في الصين التي شهدت حالتي وفاة بسبب الفيروس منذ السبت الماضي وذلك لاول مرة في نحو 6 أشهر.

كما أن ارتفاع الدولار يزيد من الضغوط على أسعار النفط التي تراجعت بنهاية تعاملات الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي خطوة مفاجئة، قررت مجموعة "أوبك+" في أكتوبر الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل لدعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.