وقالت بولندا الأربعاء إن الصاروخ الذي سقط في البلاد، وهي العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ربما يكون انطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ناتجا عن ضربة روسية، وخفف هذا المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا وامتدادها إلى بقية أنحاء المنطقة.

تحركات الأسعار

انخفض خام برنت بواقع 1.09 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 91.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 83.98 دولار للبرميل.

وسجلت الصين زيادة يومية في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت رويترز إن المصافي الصينية طلبت خفض حجم مشتريات الخام السعودي في ديسمبر في الوقت الذي خفضت فيه أيضا من حجم شراء الخام الروسي.

وفي حين أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين قليل مقارنة ببقية دول العالم، إلا أنها تطبق سياسات صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا مما يقلل الطلب على الوقود.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من الأرقام الرسمية التي كشفت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من 5 ملايين برميل المتوقعة في الأسبوع الأخير.

كما تشح الإمدادات في نوفمبر مع تطبيق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين جميعا باسم أوبك+، أحدث ضوابط الإنتاج لدعم السوق.