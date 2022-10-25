وأظهرت نتائج البنك، عن ارتفاع الدخل من غير الفوائد 31 بالمئة إلى 952 مليون درهم (259 مليون دولار)، وزاد الدخل من العمليات التشغيلية 21 بالمئة إلى 3.51 مليار درهم (955 مليون دولار)، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات 20 بالمئة إلى 2.27 مليار درهم (618 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 22 بالمئة ليصل إلى مستويات قياسية عند 4.65 مليار درهم (1.26 مليار دولار) مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2021.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد 10 بالمئة إلى 7.276 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد 13 بالمئة إلى 2.665 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية 11 بالمئة إلى 9.941 مليار درهم في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات 9 بالمئة إلى 6.355 مليار درهم، وانخفض صافي المخصصات 20 بالمئة إلى 1.586 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 486 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، وبلغ صافي القروض والسلفيات للعملاء 251 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بارتفاع 3 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام الماضي، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات 49 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2022.

كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 14 بالمئة مقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 302 مليار درهم بينما ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 160 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022 وشكلت نسبة 53 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "تمكنا من تحقيق صافي أرباح قياسية بلغت 4.65 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، بزيادة قدرها 22 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، مما يجعل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.0 بالمئة"، مضيفا "يواصل البنك مسيرة نموه القوي وتنفيذ استراتيجيته بانضباط، ما مكننا من مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها البيئة الاقتصادية حول العالم، والتي اتسمت بالضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة".

وأضاف عريقات: "تعكس نتائج البنك العديد من المؤشرات التي تم التركيز عليها في أدائنا المالي، والتي تشمل مواصلة تعزيز وتنويع الإيرادات، وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.. كما سجّل البنك نمواً في القروض بنسبة 3 بالمئة منذ بداية العام وحتى تاريخه، نتيجة زيادة القروض للقطاعات الاقتصادية المستهدفة.. وفي الوقت ذاته، حافظ البنك على قدرته على تنمية ودائع العملاء، والتي تجاوزت لأول مرة حاجز 300 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022".

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب زيادة نشاط الإقراض لدى البنك. وفي ذات الوقت، واصل بنك أبوظبي التجاري التركيز على تنويع مصادر الإيرادات، وحقق نمواً بنسبة 31 بالمئة في الدخل من غير الفوائد في الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.