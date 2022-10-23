وأضاف شي "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين".

وتم تجديد ولاية شي بينغ كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.

وقال شي: "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

وستجعل هذه الولاية الثالثة من شي بينغ الزعيم الأقوى منذ أيام مؤسس النظام ماو تسي تونغ (1949-1976).

ويأتي حديث شي، في الوقت الذي تخوض بلاده حربا تجاريا مع الولايات المتحدة، كما أن الدول الأوروبية أصبحت أكثر حذرا في التعامل مع بكين، التي تعتبر شريك تجاري أساسي لها.

وعبر زعماء الاتحاد الأوروبي عن المزيد من القلق في اجتماع الجمعة بسبب الاعتماد الاقتصادي على الصين وفي أذهانهم الاعتماد على الغاز الذي حدث مع روسيا والذي استغلته موسكو، وقالوا إنهم يحتاجون إلى موقف متحد حيال بكين.