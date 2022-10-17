وأظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية في تركيا، الاثنين، أن العجز الأساسي قد بلغ 45.51 مليار ليرة (2.45 مليار دولار).

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض خسائر المودعين بالليرة مقابل العملات الصعبة، والتي طُرحت في ديسمبر لوقف تراجع الليرة، 9.3 مليار ليرة (500 مليون دولار) في سبتمبر.

وشهدت الميزانية في الأشهر التسعة الأولى من العام عجزا قدره 45.5 مليار ليرة (2.45 مليار دولار)، وفائضا أوليا حجمه 161.6 مليار ليرة ( 8.69 مليار دولار).

وبلغت مدفوعات تعويض خسائر المودعين 84.9 مليار ليرة (4.57 مليار دولار) في تلك الفترة.

وكانت الميزانية المركزية لتركيا قد سجلت فائضا قدره 3.59 مليار ليرة (197 مليون دولار) في أغسطس، بينما بلغ الفائض الأولي 26.23 مليار ليرة (1.41 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض خسائر المودعين بالليرة، والتي تم تبنيها في ديسمبر لوقف تراجع العملة 15 مليار ليرة (810 مليون دولار تقريبًا) في أغسطس.