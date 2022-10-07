وأيد عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجهة النظر القائلة إن الفيدرالي لم ينته بعد من رفع معدلا ت الفائدة في ظل سعيه إلى كبح جماح التضخم، ومن المتوقع أن ترتفع الفائدة أكثر.

وعوض كلا من اليورو والجنيه الإسترليني خسائر الليلة الماضية وارتفعا للمرة الأولى في ثلاث جلسات، فيما عاد الين الياباني للصعود بعد تجاوز آخر لمستوى 145 الرئيسي مقابل الدولار.

تحركات الأسعار

هبط مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 112.11 نقطة بعدما ارتفاع بنحو 1 بالمئة الليلة الماضية، ويتجه صوب الانخفاض بنسبة 0.16 بالمئة هذا الأسبوع.

وصعد اليورو في أحدث تعاملات اليوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.9801 بالمئة أمام الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.1192 دولار بعد أن انخفض 1.4 بالمئة الليلة الماضية.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المرتقب صدوره اليوم الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.

وارتفع الين في أحدث تعاملات اليوم 0.2 بالمئة إلى 144.91 أمام الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في 24 عاما عند 145.90 الذي سجله الشهر الماضي مما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة الهشة.