وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1713.91 دولار للأونصة بحلول 1147 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1722.50 دولار.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 20.56 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 918.01 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2275.41 دولار.