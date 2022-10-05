وقالت الهيئة العالمية، ومقرها جنيف، الأربعاء، إن تجارة السلع ستزيد 3.5 بالمئة هذا العام ارتفاعا من تقديرات أبريل البالغة 3.0 بالمئة، ومع ذلك، في العام المقبل، يتوقع نمو التجارة بنسبة 1.0 بالمئة فقط، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.4 بالمئة.

وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.3 بالمئة فقط العام المقبل، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.2 بالمئة.

حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من "الاستجابة المغرية" باللجوء إلى القيود التجارية لمواجهة ضعف الإمدادات.

وقالت في بيان: "إن تقليص سلاسل التوريد العالمية لن يؤدي إلا إلى تعميق الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة بمرور الوقت".

وقالت إن ما يحتاجه العالم هو قاعدة أكثر تنوعًا لإنتاج السلع والخدمات، وهو ما من شأنه أن يعزز النمو ويزيد المرونة ويعزز استقرار الأسعار على المدى الطويل.

وكانت المنظمة قد حذرت من أن العالم مقبل على "ركود عالمي" في وقت يواجه فيه "أزمات متعددة".