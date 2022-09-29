وارتفع مؤشر نيكي 0.95 بالمئة إلى 26422.05 نقطة، ليصعد بعد تراجعه إلى 25936.36 نقطة أمس الأربعاء وهو مستوى بلغه في يوليو.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74 بالمئة إلى 1868.80 نقطة.

وصعد سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو للملابس 2.17 بالمئة وأعطى أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

وقفز سهم إيساي 13.56 بالمئة في صعود قياسي لثاني جلسة على التوالي بعد نجاح تجارب عقار تجريبي لعلاج الزهايمر تصنعه الشركة اليابانية بالشراكة مع بيوجن.

وكان قطاع شركات الصناعات الدوائية الأعلى ارتفاعا بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وصعد مؤشر القطاع 3.1 بالمئة.

وارتفع سهم شيونوجي أند كو 3.1 بالمئة، في حين صعد سهم تشوجاي فارماسوتيكال 4.31 بالمئة.

وقفز سهم ياماها المصنعة للدراجات النارية 6.24 بالمئة، وارتفع سهم منصة التسوق الإلكتروني راكوتن جروب 6.09 بالمئة.

وسجلت أسهم شركات الشحن أسوأ أداء على المؤشر نيكي وتراجع سهم نيبون يوسن 15.82 بالمئة، في حين هوى سهم ميتسوي أو.إس.كيه. لاينز 13.02 بالمئة.